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Первый замглавы МВФ вернется к преподаванию экономики в Гарварде - РИА Новости, 21.07.2025
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22:38 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ekonomika-2030507969.html
Первый замглавы МВФ вернется к преподаванию экономики в Гарварде
Первый замглавы МВФ вернется к преподаванию экономики в Гарварде - РИА Новости, 21.07.2025
Первый замглавы МВФ вернется к преподаванию экономики в Гарварде
Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат уйдет со своей должности в конце августа и вернется к преподаванию экономики в Гарвардском... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:38:00+03:00
2025-07-21T22:38:00+03:00
в мире
кристалина георгиева
мвф
гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат уйдет со своей должности в конце августа и вернется к преподаванию экономики в Гарвардском университете, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). "Гита с ясностью руководила аналитической и политической работой Фонда, стремясь к наивысшим стандартам строгого анализа в условиях высокой неопределённости и стремительно меняющейся глобальной экономической обстановки", - цитирует заявление директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. Как отмечается в заявлении, Гопинат станет первым обладателем звания профессора экономики имени Грегори и Ани Коффи в экономическом факультете Гарварда. "Теперь я возвращаюсь к своим академическим корням и с нетерпением жду возможности продолжить исследования на переднем крае международных финансов и макроэкономики для решения глобальных проблем, а также обучать новое поколение экономистов", - сказала Гопинат. В 2019 году Гопинат стала первой женщиной на должности главного экономиста МВФ. В 2022 году, она стала первым заместителем директора-распорядителя. Ранее Гопинат уже предавала экономику в Гарварде.
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353
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в мире, кристалина георгиева, мвф, гарвардский университет
В мире, Кристалина Георгиева, МВФ, Гарвардский университет
Первый замглавы МВФ вернется к преподаванию экономики в Гарварде

Первый замглавы МВФ Гопинат вернется к преподаванию экономики в Гарварде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат уйдет со своей должности в конце августа и вернется к преподаванию экономики в Гарвардском университете, сообщил Международный валютный фонд (МВФ).
"Гита с ясностью руководила аналитической и политической работой Фонда, стремясь к наивысшим стандартам строгого анализа в условиях высокой неопределённости и стремительно меняющейся глобальной экономической обстановки", - цитирует заявление директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
Как отмечается в заявлении, Гопинат станет первым обладателем звания профессора экономики имени Грегори и Ани Коффи в экономическом факультете Гарварда.
"Теперь я возвращаюсь к своим академическим корням и с нетерпением жду возможности продолжить исследования на переднем крае международных финансов и макроэкономики для решения глобальных проблем, а также обучать новое поколение экономистов", - сказала Гопинат.
В 2019 году Гопинат стала первой женщиной на должности главного экономиста МВФ. В 2022 году, она стала первым заместителем директора-распорядителя. Ранее Гопинат уже предавала экономику в Гарварде.
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В миреКристалина ГеоргиеваМВФГарвардский университет
 
 
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