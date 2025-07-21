https://ria.ru/20250721/ekonomika-2030483606.html
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента - РИА Новости, 21.07.2025
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 1,33%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:06:00+03:00
2025-07-21T19:06:00+03:00
2025-07-21T19:06:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 1,33%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,33% по отношению к предыдущему закрытию, до 2821,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,01%, до 1197,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,32%, до 1134,88 пункта.
https://ria.ru/20250719/ekonomika-2030116446.html
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента
Российский рынок акций за основную сессию понедельника вырос на 1,33%