https://ria.ru/20250721/efimov-2030318286.html

Ефимов: на севере Москвы построят новый образовательный комплекс

Ефимов: на севере Москвы построят новый образовательный комплекс - РИА Новости, 21.07.2025

Ефимов: на севере Москвы построят новый образовательный комплекс

В Северном административном округе Москвы появится новый образовательный комплекс на 1 тысячу человек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:12:00+03:00

2025-07-21T09:12:00+03:00

2025-07-21T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Северном административном округе Москвы появится новый образовательный комплекс на 1 тысячу человек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Объект будут строить во 2-м Хорошевском проезде, во владении 7/2."Образовательный комплекс возведут недалеко от станции Беговая первого Московского центрально диаметра. Согласно проекту, он будет состоять из двух корпусов: трехэтажного детского сада на 300 воспитанников и пятиэтажного здания школы на 700 учеников. Строительством образовательного комплекса займется инвестор", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что детский сад будет состоять из 12 групповых ячеек. Внутри обустроят раздевалку, игровую и спальную зоны, буфет, кабинет медицинской помощи, музыкальный и физкультурный залы. Во дворе также разместят игровую зону и спортивную площадку.В школе оборудуют учебные классы, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортзала, зал для мероприятий, обеденное пространство и медкабинет. Во дворе обустроят беговые дорожки, зоны для занятий гимнастикой, для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по строительству детского сада в Новомосковском округе.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы