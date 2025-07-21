https://ria.ru/20250721/dvigateli--2030349597.html

КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов

КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов - РИА Новости, 21.07.2025

КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов

Главной задачей Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создание двигателей для... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:18:00+03:00

2025-07-21T09:18:00+03:00

2025-07-21T17:16:00+03:00

объединенная судостроительная корпорация

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007534566_191:0:1254:598_1920x0_80_0_0_042eb3fa1353fdc430680e2ed6ed8798.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главной задачей Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создание двигателей для крупнотоннажного флота: океанских танкеров, газовозов, балкеров, заявил РИА Новости управляющий директор предприятия Михаил Даниленко. КМЗ официально вошел в состав ОСК, его полноправным учредителем стала группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты". Холдинг специализируется на выполнении гособоронзаказа — в частности, на производстве катеров для силовых структур и морских дронов."Первичной задачей мы определили разработку и изготовление двигателя в десять мегаватт мощности. Надеемся, что следующим шагом будет выход на большие мощности", — сказал Даниленко. По его словам, разработка малооборотных двигателей позволит строить суда мирового класса и обеспечить их технологическую независимость. "Впервые за долгие годы у России будет возможность иметь собственные моторы большой мощности с мировыми показателями эффективности и экономичности", — добавил управляющий директор. Он отметил, что руководство КМЗ останется в полном составе, поскольку основная цель — привлечь команду специалистов и разработчиков холдинга. "Нужно обеспечить управленческий подход с быстрыми эффективными решениями вместо симуляции процесса", — заключил директор. О том, что КМЗ планирует войти в состав ОСК, Даниленко рассказал РИА Новости в конце июня. Он пояснил, что для разработки судовых малооборотных двигателей нужно стабильное и объемное финансирование.

https://ria.ru/20250715/sistema-2029191767.html

https://ria.ru/20250702/sertifikatsiya-2026701159.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

объединенная судостроительная корпорация, россия, общество