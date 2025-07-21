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КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов
КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов - РИА Новости, 21.07.2025
КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов
Главной задачей Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создание двигателей для... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:18:00+03:00
2025-07-21T09:18:00+03:00
2025-07-21T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главной задачей Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создание двигателей для крупнотоннажного флота: океанских танкеров, газовозов, балкеров, заявил РИА Новости управляющий директор предприятия Михаил Даниленко. КМЗ официально вошел в состав ОСК, его полноправным учредителем стала группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты". Холдинг специализируется на выполнении гособоронзаказа — в частности, на производстве катеров для силовых структур и морских дронов."Первичной задачей мы определили разработку и изготовление двигателя в десять мегаватт мощности. Надеемся, что следующим шагом будет выход на большие мощности", — сказал Даниленко. По его словам, разработка малооборотных двигателей позволит строить суда мирового класса и обеспечить их технологическую независимость. "Впервые за долгие годы у России будет возможность иметь собственные моторы большой мощности с мировыми показателями эффективности и экономичности", — добавил управляющий директор. Он отметил, что руководство КМЗ останется в полном составе, поскольку основная цель — привлечь команду специалистов и разработчиков холдинга. "Нужно обеспечить управленческий подход с быстрыми эффективными решениями вместо симуляции процесса", — заключил директор. О том, что КМЗ планирует войти в состав ОСК, Даниленко рассказал РИА Новости в конце июня. Он пояснил, что для разработки судовых малооборотных двигателей нужно стабильное и объемное финансирование.
https://ria.ru/20250715/sistema-2029191767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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объединенная судостроительная корпорация, россия, общество
Объединенная судостроительная корпорация, Россия, Общество
КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов
КМЗ в составе ОСК будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главной задачей Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создание двигателей для крупнотоннажного флота: океанских танкеров, газовозов, балкеров, заявил РИА Новости управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.
КМЗ официально вошел в состав ОСК, его полноправным учредителем стала группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты". Холдинг специализируется на выполнении гособоронзаказа — в частности, на производстве катеров для силовых структур и морских дронов.
"Первичной задачей мы определили разработку и изготовление двигателя в десять мегаватт мощности. Надеемся, что следующим шагом будет выход на большие мощности", — сказал Даниленко.
По его словам, разработка малооборотных двигателей позволит строить суда мирового класса и обеспечить их технологическую независимость.
"Впервые за долгие годы у России будет возможность иметь собственные моторы большой мощности с мировыми показателями эффективности и экономичности", — добавил управляющий директор.
Он отметил, что руководство КМЗ останется в полном составе, поскольку основная цель — привлечь команду специалистов и разработчиков холдинга.
"Нужно обеспечить управленческий подход с быстрыми эффективными решениями вместо симуляции процесса", — заключил директор.
О том, что КМЗ планирует войти в состав ОСК, Даниленко рассказал РИА Новости в конце июня. Он пояснил, что для разработки судовых малооборотных двигателей нужно стабильное и объемное финансирование.