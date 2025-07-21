https://ria.ru/20250721/dtp-2030424941.html
В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток
В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток - РИА Новости, 21.07.2025
В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток
Брат с сестрой в Омской области на мотоцикле врезались в лошадь, после чего подросток погибла, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:08:00+03:00
2025-07-21T15:08:00+03:00
2025-07-21T15:08:00+03:00
омская область
происшествия
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ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Брат с сестрой в Омской области на мотоцикле врезались в лошадь, после чего подросток погибла, сообщили в региональном УМВД. Несчастный случай произошел в вечером 20 июля на дороге при въезде в поселок Любовский Нововоршавского района Омской области. На мотоцикле "Сузуки" ехали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра. Мужчина решил прокатить родственницу на недавно купленном мотоцикле. На дорогу перед ними внезапно выбежала лошадь. "В результате ДТП погибла его 14-летняя двоюродная сестра, находящаяся в качестве пассажирки на мотоцикле, водитель с тяжелыми травмами доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону. На место ДТП выезжал прокурор района Георгий Котов. Ход расследования случившегося взяла под контроль прокуратура Омской области.
https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html
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омская область
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омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток
Мотоцикл столкнулся с лошадью в Омской области, в результате ДТП погиб подросток