https://ria.ru/20250721/dtp-2030424941.html

В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток

В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток - РИА Новости, 21.07.2025

В Омской области мотоцикл столкнулся с лошадью, погиб подросток

Брат с сестрой в Омской области на мотоцикле врезались в лошадь, после чего подросток погибла, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:08:00+03:00

2025-07-21T15:08:00+03:00

2025-07-21T15:08:00+03:00

омская область

происшествия

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ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Брат с сестрой в Омской области на мотоцикле врезались в лошадь, после чего подросток погибла, сообщили в региональном УМВД. Несчастный случай произошел в вечером 20 июля на дороге при въезде в поселок Любовский Нововоршавского района Омской области. На мотоцикле "Сузуки" ехали 26-летний мужчина и его двоюродная сестра. Мужчина решил прокатить родственницу на недавно купленном мотоцикле. На дорогу перед ними внезапно выбежала лошадь. "В результате ДТП погибла его 14-летняя двоюродная сестра, находящаяся в качестве пассажирки на мотоцикле, водитель с тяжелыми травмами доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону. На место ДТП выезжал прокурор района Георгий Котов. Ход расследования случившегося взяла под контроль прокуратура Омской области.

https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html

https://ria.ru/20250721/podrobnosti--2030410683.html

омская область

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омская область, происшествия