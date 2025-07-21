https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html

В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ

В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ - РИА Новости, 21.07.2025

В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ

Четыре человека, в том числе два сотрудника полиции, госпитализированы после ДТП с участием машины ГАИ и трёх автомобилей в Приморье, сообщает в своём... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:48:00+03:00

2025-07-21T14:48:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два сотрудника полиции, госпитализированы после ДТП с участием машины ГАИ и трёх автомобилей в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД региона.По данным полиции, авария произошла в 18.10 (11.10 мск) в городе Фокино в Приморье, на 90-м километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный в районе автовокзала. Предварительно, водитель Honda Insight, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу патрульной автомашине ГАИ Skoda Octavia, ехавший с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и врезался в неё. От удара машину ДПС отбросило на дорогу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями, один из которых - Toyota Porto - от удара перевернулся."По предварительной информации, пострадали четверо участников автоаварии (из них двое – инспекторы ДПС). Пострадавшие доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.На место происшествия выехало руководство Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует УМВД.Позже полиция уточнила, что авария произошла на перекрёстке, а травмы получили водители Honda Insight, Toyota Porte и Skoda Octavia, а также пассажир автомашины ГАИ.

https://ria.ru/20250721/podrobnosti--2030410683.html

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находка

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