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В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ
В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ - РИА Новости, 21.07.2025
В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ
Четыре человека, в том числе два сотрудника полиции, госпитализированы после ДТП с участием машины ГАИ и трёх автомобилей в Приморье, сообщает в своём... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:48:00+03:00
2025-07-21T14:48:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два сотрудника полиции, госпитализированы после ДТП с участием машины ГАИ и трёх автомобилей в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД региона.По данным полиции, авария произошла в 18.10 (11.10 мск) в городе Фокино в Приморье, на 90-м километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный в районе автовокзала. Предварительно, водитель Honda Insight, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу патрульной автомашине ГАИ Skoda Octavia, ехавший с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и врезался в неё. От удара машину ДПС отбросило на дорогу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями, один из которых - Toyota Porto - от удара перевернулся."По предварительной информации, пострадали четверо участников автоаварии (из них двое – инспекторы ДПС). Пострадавшие доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.На место происшествия выехало руководство Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует УМВД.Позже полиция уточнила, что авария произошла на перекрёстке, а травмы получили водители Honda Insight, Toyota Porte и Skoda Octavia, а также пассажир автомашины ГАИ.
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происшествия, фокино, артем, находка, гибдд мвд рф, skoda auto, skoda octavia, toyota corolla
Происшествия, Фокино, Артем, Находка, ГИБДД МВД РФ, Skoda Auto, Skoda Octavia, Toyota Corolla
В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ
В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с машиной ГАИ
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости
. Четыре человека, в том числе два сотрудника полиции, госпитализированы после ДТП с участием машины ГАИ и трёх автомобилей в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале
УМВД региона.
По данным полиции, авария произошла в 18.10 (11.10 мск) в городе Фокино в Приморье, на 90-м километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный в районе автовокзала. Предварительно, водитель Honda Insight, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу патрульной автомашине ГАИ Skoda Octavia, ехавший с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и врезался в неё. От удара машину ДПС отбросило на дорогу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями, один из которых - Toyota Porto - от удара перевернулся.
"По предварительной информации, пострадали четверо участников автоаварии (из них двое – инспекторы ДПС). Пострадавшие доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехало руководство Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует УМВД.
Позже полиция уточнила, что авария произошла на перекрёстке, а травмы получили водители Honda Insight, Toyota Porte и Skoda Octavia, а также пассажир автомашины ГАИ.