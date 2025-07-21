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В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
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06:41 21.07.2025 (обновлено: 09:13 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/dtp-2030337259.html
В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии
В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии
В результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:41:00+03:00
2025-07-21T09:13:00+03:00
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
нерюнгри
россия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.&quot;К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых десять госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и десять человек на амбулаторном лечении&quot;, — говорится в публикации.Ранее сообщалось о 14 погибших.В ночь на понедельник вахтовый НефАЗ упал с 25-метрового обрыва на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска в Нерюнгри вылетела бригада врачей республиканского центра медицины катастроф.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250721/kamaz-2030327412.html
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якутск
нерюнгри
россия
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падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, нерюнгри, россия, республика саха (якутия)
Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Якутск, Нерюнгри, Россия, Республика Саха (Якутия)
В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии

МЧС: в ДТП с вахтовым автобусом на трассе в Якутии погибли 13 человек

© Фото : Прокуратура Республики СахаСъехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка
Съехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Прокуратура Республики Саха
Съехавшая в обрыв в Якутии машина-вахтовка
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.
«

"К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых десять госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и десять человек на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.

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Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в ЯкутииПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯкутскНерюнгриРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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