https://ria.ru/20250721/dtp-2030337259.html

В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии

В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025

В МЧС уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Якутии

В результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:41:00+03:00

2025-07-21T06:41:00+03:00

2025-07-21T09:13:00+03:00

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

нерюнгри

россия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В результате ДТП с вахтовым автобусом в Якутии погибли 13 человек, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале."К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых десять госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и десять человек на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о 14 погибших.В ночь на понедельник вахтовый НефАЗ упал с 25-метрового обрыва на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска в Нерюнгри вылетела бригада врачей республиканского центра медицины катастроф.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250721/kamaz-2030327412.html

https://ria.ru/20250620/dtp-2024097241.html

якутск

нерюнгри

россия

республика саха (якутия)

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падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, нерюнгри, россия, республика саха (якутия)