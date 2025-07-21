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Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области - РИА Новости, 21.07.2025
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13:45 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/drony-2030401798.html
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области - РИА Новости, 21.07.2025
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области
Украинские дроны атаковали хлебовозку в городе Таврийск Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:45:00+03:00
2025-07-21T13:45:00+03:00
херсонская область
россия
днепр (река)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские дроны атаковали хлебовозку в городе Таврийск Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа. "В результате вражеской атаки БПЛА в Таврийске сгорел дом и автомобиль "ВАЗ-2106", на котором доставлялись хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении. Водитель хлебного фургона не пострадал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (река), происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (река), Происшествия
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области

В Таврийске Херсонской области БПЛА ВСУ атаковали хлебовозку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские дроны атаковали хлебовозку в городе Таврийск Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа.
"В результате вражеской атаки БПЛА в Таврийске сгорел дом и автомобиль "ВАЗ-2106", на котором доставлялись хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении.
Водитель хлебного фургона не пострадал.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияДнепр (река)Происшествия
 
 
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