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Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области - РИА Новости, 21.07.2025
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области
Украинские дроны атаковали хлебовозку в городе Таврийск Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:45:00+03:00
2025-07-21T13:45:00+03:00
2025-07-21T13:45:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские дроны атаковали хлебовозку в городе Таврийск Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа. "В результате вражеской атаки БПЛА в Таврийске сгорел дом и автомобиль "ВАЗ-2106", на котором доставлялись хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении. Водитель хлебного фургона не пострадал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, днепр (река), происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (река), Происшествия
Украинские дроны атаковали хлебовозку в Херсонской области
В Таврийске Херсонской области БПЛА ВСУ атаковали хлебовозку