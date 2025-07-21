https://ria.ru/20250721/dron-2030493148.html

Дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Горловке

Дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Горловке - РИА Новости, 21.07.2025

Дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Горловке

Украинский дрон нанес удар по кровле многоквартирного дома в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:58:00+03:00

2025-07-21T19:58:00+03:00

2025-07-21T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по кровле многоквартирного дома в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по кровле одного из многоквартирных домов в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в понедельник трижды атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе, а также выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки не менее четырех снарядов "натовского" калибра в 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029376628.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, нато