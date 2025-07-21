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Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:22:00+03:00
2025-07-21T13:22:00+03:00
2025-07-21T13:23:00+03:00
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник