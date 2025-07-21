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Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/dron-2030388924.html
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.07.2025
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:35:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников

МО РФ: силы ПВО сбили снаряд HIMARS и 397 БПЛА ВСУ за сутки

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПункт ПВО
Пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Пункт ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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