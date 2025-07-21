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Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.07.2025

Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:35:00+03:00

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2025-07-21T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность