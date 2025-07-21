https://ria.ru/20250721/dron-2030388924.html
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.07.2025
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:35:00+03:00
2025-07-21T12:35:00+03:00
2025-07-21T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 397 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 397 украинских беспилотников
МО РФ: силы ПВО сбили снаряд HIMARS и 397 БПЛА ВСУ за сутки