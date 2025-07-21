https://ria.ru/20250721/dron-2030387937.html
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями - РИА Новости, 21.07.2025
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями
Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:29:00+03:00
2025-07-21T12:29:00+03:00
2025-07-21T12:32:00+03:00
россия
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого июля текущего года в период с 8.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Калужской области и по два - над территориями Брянской, Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
орловская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, безопасность
Россия, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Безопасность
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями
МО РФ: силы ПВО уничтожили 14 БПЛА ВСУ над 5 областями РФ