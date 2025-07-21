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Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями - РИА Новости, 21.07.2025
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12:29 21.07.2025 (обновлено: 12:32 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/dron-2030387937.html
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями - РИА Новости, 21.07.2025
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями
Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025
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россия
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого июля текущего года в период с 8.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Калужской области и по два - над территориями Брянской, Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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россия
орловская область
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россия, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, безопасность
Россия, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Безопасность
Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями

МО РФ: силы ПВО уничтожили 14 БПЛА ВСУ над 5 областями РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого июля текущего года в период с 8.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Калужской области и по два - над территориями Брянской, Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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РоссияОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калужская областьБезопасность
 
 
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