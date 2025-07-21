https://ria.ru/20250721/dron-2030387937.html

Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями

Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями - РИА Новости, 21.07.2025

Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью областями

Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:29:00+03:00

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2025-07-21T12:32:00+03:00

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калужская область

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого июля текущего года в период с 8.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Калужской области и по два - над территориями Брянской, Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орловская область

калужская область

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россия, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, безопасность