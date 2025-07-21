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Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на дождь
Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на дождь - РИА Новости, 21.07.2025
Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на дождь
Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" работают штатно на фоне ливня, сообщили РИА Новости авиагавани. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:18:00+03:00
2025-07-21T11:18:00+03:00
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москва
евгений тишковец
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" работают штатно на фоне ливня, сообщили РИА Новости авиагавани.Ранее утром в понедельник синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть в 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта."Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что "текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра и обеспечения безопасности производственных процессов на аэродроме"."Да, штатно", - уточнили во "Внуково"."Работает штатно", - рассказали в "Шереметьево""Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет", - рассказали в "Жуковском".
https://ria.ru/20250721/moskva-2030359636.html
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москва, евгений тишковец, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Евгений Тишковец, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Департамент транспорта г. Москвы, Общество
Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на дождь
Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме на фоне ливня