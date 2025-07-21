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Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений - РИА Новости, 21.07.2025
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21:54 21.07.2025 (обновлено: 21:56 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/domodedovo-2030505491.html
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений - РИА Новости, 21.07.2025
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений
Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
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домодедово (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. Постепенно аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания."Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками, добавила авиагавань.
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домодедово (аэропорт), россия
Домодедово (аэропорт), Россия
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений

Домодедово стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. Постепенно аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
"Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками, добавила авиагавань.
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"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в Шереметьево
Вчера, 09:42
 
Домодедово (аэропорт)Россия
 
 
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