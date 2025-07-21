https://ria.ru/20250721/domodedovo-2030505491.html
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений - РИА Новости, 21.07.2025
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений
Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:54:00+03:00
2025-07-21T21:54:00+03:00
2025-07-21T21:56:00+03:00
домодедово (аэропорт)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_ef6fdd8bcd1c61bf0a239c4b983d4128.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. Постепенно аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания."Аэропорт "Домодедово" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками, добавила авиагавань.
https://ria.ru/20250721/aeroflot-2030353967.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702914_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_d8074905ea199ce6fb15fdfffc506475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), россия
Домодедово (аэропорт), Россия
Домодедово стабилизировал расписание на фоне ограничений
Домодедово стабилизировал расписание на фоне вводимых ранее ограничений