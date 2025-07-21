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В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом - РИА Новости, 21.07.2025
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18:42 21.07.2025 (обновлено: 19:40 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/dom-2030480582.html
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом - РИА Новости, 21.07.2025
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом
В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:42:00+03:00
2025-07-21T19:40:00+03:00
происшествия
ивантеевка
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. &quot;По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики&quot;, — написал он.Воробьев уточнил, что на месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.Инцидент произошел на улице Басова.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу. Как уточняли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов, в том числе пять над территорией Московского региона.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
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ивантеевка
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происшествия, ивантеевка, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивантеевка, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом

В Ивантеевке в Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом

Пожар в частном жилом доме в подмосковной Ивантеевке после атаки БПЛА. Кадр видео из соцсетей
Пожар в частном жилом доме в подмосковной Ивантеевке после атаки БПЛА. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Пожар в частном жилом доме в подмосковной Ивантеевке после атаки БПЛА. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Воробьев уточнил, что на месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.
Инцидент произошел на улице Басова.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу.
Как уточняли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов, в том числе пять над территорией Московского региона.
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ПроисшествияИвантеевкаМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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