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В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом - РИА Новости, 21.07.2025
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом
В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:42:00+03:00
2025-07-21T18:42:00+03:00
2025-07-21T19:40:00+03:00
происшествия
ивантеевка
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москва
андрей воробьев
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики", — написал он.Воробьев уточнил, что на месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.Инцидент произошел на улице Басова.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу. Как уточняли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов, в том числе пять над территорией Московского региона.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
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происшествия, ивантеевка, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивантеевка, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом
В Ивантеевке в Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом