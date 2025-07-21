https://ria.ru/20250721/dom-2030480582.html

В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом

В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом - РИА Новости, 21.07.2025

В Подмосковье после падения обломков БПЛА загорелся дом

В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:42:00+03:00

2025-07-21T18:42:00+03:00

2025-07-21T19:40:00+03:00

происшествия

ивантеевка

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке загорелся частный дом из-за падения обломков сбитого БПЛА, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики", — написал он.Воробьев уточнил, что на месте работают экстренные службы — МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия.Инцидент произошел на улице Басова.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу. Как уточняли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов, в том числе пять над территорией Московского региона.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивантеевка

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, ивантеевка, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)