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В Новороссийске загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 21.07.2025
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15:31 21.07.2025 (обновлено: 15:40 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/dom-2030429259.html
В Новороссийске загорелся многоэтажный дом
В Новороссийске загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 21.07.2025
В Новороссийске загорелся многоэтажный дом
Три квартиры горят в многоэтажном доме в Новороссийске, пожар локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуировано 25 человек, предварительная причина... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:31:00+03:00
2025-07-21T15:40:00+03:00
новороссийск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Три квартиры горят в многоэтажном доме в Новороссийске, пожар локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуировано 25 человек, предварительная причина пожара - взрыв газа, сообщили в ГУМЧС по краю."В 14.50 (время совпадает с мск - ред.) 21 июля диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: город-герой Новороссийск, Анапское шоссе… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание трех квартир… В 15.10 локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Предварительной причиной пожара в краевом управлении МЧС назвали вспышку газовоздушной смеси. Пострадавших и погибших нет, уточнили в ведомстве. Эвакуировано 25 человек.К ликвидации пожара привлекается 20 человек и восемь единиц техники МЧС России.
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новороссийск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новороссийск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новороссийске загорелся многоэтажный дом

МЧС: в Новороссийске горит многоэтажный дом

© Фото : МЦУ НовороссийскПожарная машина на месте пожара в Новороссийске
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : МЦУ Новороссийск
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Три квартиры горят в многоэтажном доме в Новороссийске, пожар локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуировано 25 человек, предварительная причина пожара - взрыв газа, сообщили в ГУМЧС по краю.
"В 14.50 (время совпадает с мск - ред.) 21 июля диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: город-герой Новороссийск, Анапское шоссе… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание трех квартир… В 15.10 локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Предварительной причиной пожара в краевом управлении МЧС назвали вспышку газовоздушной смеси. Пострадавших и погибших нет, уточнили в ведомстве. Эвакуировано 25 человек.
К ликвидации пожара привлекается 20 человек и восемь единиц техники МЧС России.
На месте пожара в городе Великие Луки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году
Вчера, 14:10
 
НовороссийскПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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