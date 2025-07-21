https://ria.ru/20250721/dom-2030429259.html

В Новороссийске загорелся многоэтажный дом

В Новороссийске загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 21.07.2025

В Новороссийске загорелся многоэтажный дом

Три квартиры горят в многоэтажном доме в Новороссийске, пожар локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуировано 25 человек, предварительная причина... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:31:00+03:00

2025-07-21T15:31:00+03:00

2025-07-21T15:40:00+03:00

новороссийск

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Три квартиры горят в многоэтажном доме в Новороссийске, пожар локализован на площади 300 квадратных метров, эвакуировано 25 человек, предварительная причина пожара - взрыв газа, сообщили в ГУМЧС по краю."В 14.50 (время совпадает с мск - ред.) 21 июля диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: город-герой Новороссийск, Анапское шоссе… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание трех квартир… В 15.10 локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Предварительной причиной пожара в краевом управлении МЧС назвали вспышку газовоздушной смеси. Пострадавших и погибших нет, уточнили в ведомстве. Эвакуировано 25 человек.К ликвидации пожара привлекается 20 человек и восемь единиц техники МЧС России.

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новороссийск

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новороссийск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)