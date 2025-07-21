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Экономист назвал момент, когда лучше закупаться долларами - РИА Новости, 21.07.2025
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02:17 21.07.2025 (обновлено: 13:00 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/dollary-2030322484.html
Экономист назвал момент, когда лучше закупаться долларами
Экономист назвал момент, когда лучше закупаться долларами - РИА Новости, 21.07.2025
Экономист назвал момент, когда лучше закупаться долларами
Тем, кому нужны доллары, лучше поторопиться с покупкой: вторая половина лета часто напряженный период для рубля, рассказал агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:17:00+03:00
2025-07-21T13:00:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
центральный банк рф (цб рф)
доллар
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тем, кому нужны доллары, лучше поторопиться с покупкой: вторая половина лета часто напряженный период для рубля, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.&quot;Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки-продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном&quot;, — сказал он.По словам эксперта, до конца июля сохраняется возможность снижения доллара до 75-76 рублей, но все неоднозначно. Если Центробанк, как ожидается, снизит ключевую ставку сразу на два процентных пункта, рубль может ослабеть. И поскольку он довольно долго был зажат в узком диапазоне 77,40-79,50 рубля, разворот может оказаться весьма резким.Тем не менее, если не случится непредвиденного негатива, цена американской валюты до начала осени может сохраняться в комфортных рамках и покупки будут расти, спрогнозировал Шнейдерман.
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экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), доллар
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Доллар
Экономист назвал момент, когда лучше закупаться долларами

Экономист Шнейдерман посоветовал россиянам поторопиться с покупкой долларов

© AP Photo / Mark LennihanОднодолларовая купюра
Однодолларовая купюра - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Однодолларовая купюра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тем, кому нужны доллары, лучше поторопиться с покупкой: вторая половина лета часто напряженный период для рубля, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
«

"Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки-продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном", — сказал он.

По словам эксперта, до конца июля сохраняется возможность снижения доллара до 75-76 рублей, но все неоднозначно. Если Центробанк, как ожидается, снизит ключевую ставку сразу на два процентных пункта, рубль может ослабеть. И поскольку он довольно долго был зажат в узком диапазоне 77,40-79,50 рубля, разворот может оказаться весьма резким.
Тем не менее, если не случится непредвиденного негатива, цена американской валюты до начала осени может сохраняться в комфортных рамках и покупки будут расти, спрогнозировал Шнейдерман.
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ЭкономикаАлександр ШнейдерманАльфа-ФорексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Доллар
 
 
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