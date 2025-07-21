https://ria.ru/20250721/dolg-2030331238.html

Шеф-редактор Insider* задолжал в России более 105 тысяч рублей

Шеф-редактор Insider* задолжал в России более 105 тысяч рублей - РИА Новости, 21.07.2025

Шеф-редактор Insider* задолжал в России более 105 тысяч рублей

Шеф-редактор The Insider* Тимур Олевский, против которого возбуждено уголовное дело за работу на издание-иноагента, задолжал по кредитам более 105 тысяч рублей, РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T04:11:00+03:00

2025-07-21T04:11:00+03:00

2025-07-21T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Шеф-редактор The Insider* Тимур Олевский, против которого возбуждено уголовное дело за работу на издание-иноагента, задолжал по кредитам более 105 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что против шеф-редактора издания-иноагента The Insider* Тимура Олевского возбуждено уголовное дело. Также, согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, годом ранее Олевский был оштрафован по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Штраф был назначен за участие Олевского в деятельности нежелательного в РФ издания-иноагента The Insider*. Олевский задолжал в России более 105 тысяч рублей по кредитам, в отношении него весной этого года было возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на Олевского с 2023 года возбуждено исполнительное производство о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тысяча рублей. Взысканием занимаются московские приставы. The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы. В отношении издания и его главного редактора неоднократно поступали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые были выиграны истцами.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20250716/delo-2029498195.html

https://ria.ru/20250219/deripaska-2000291480.html

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