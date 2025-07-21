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Дмитрий Доев. Биография

Дмитрий Доев. Биография - РИА Новости, 21.07.2025

Дмитрий Доев. Биография

Дмитрий Витальевич Доев – руководитель высшего звена, чья профессиональная деятельность связана с созданием и развитием значимых инфраструктурных объектов... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:41:00+03:00

2025-07-21T19:41:00+03:00

2025-07-21T19:41:00+03:00

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Дмитрий Витальевич Доев – руководитель высшего звена, чья профессиональная деятельность связана с созданием и развитием значимых инфраструктурных объектов. Долгое время входил в органы управления Группы "ВИС" – одного из ведущих отечественных инвесторов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).ОбразованиеДмитрий Доев родился 12 июля 1966 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). В 1984 году окончил школу №330 с физико-математическим уклоном (ныне – ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт-Петербурга). Проявлял способности к точным наукам, особенно к физике. По примеру отца – преподавателя технического вуза – решил связать свое будущее с инженерным делом.В 1989 году защитил диплом в Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Получил фундаментальную инженерную подготовку.В начале 1990-х годов Дмитрий Доев по распределению работал в лаборатории НИИ точных приборов, где изучал производство передовой научно-технической продукции. Позднее, вернувшись в родной вуз, на протяжении трех лет организовывал лабораторные и практические занятия для студентов. В дальнейшем ушел из академической среды, предпочтя развиваться в области прикладной деятельности и управления.Карьера в нефтегазовом сектореС 1993 по 2004 год руководил предприятиями, обеспечивающими поставки высокотехнологичного оборудования нескольким компаниям газодобывающей отрасли в Северо-Западном федеральном округе.В 2004 году в биографии Дмитрия Доева начался этап, напрямую связанный с ТЭК. Управленца пригласили на должность в одной из дочерних структур "Газпрома". Там ему удалось разработать и внедрить централизованную систему техобслуживания и ремонта объектов газоснабжения, а также новые принципы производственной эксплуатации. При его содействии была расширена география представительств компании.В 2008 году Дмитрий Доев возглавил крупный холдинг, осуществляющий полный комплекс ремонтно-технического обслуживания инфраструктурных объектов газовой корпорации. Курировал эксплуатацию магистральных газопроводов, перерабатывающих мощностей и хранилищ. Под его руководством компания прошла трансформацию: численность работников организации увеличилась до 20 тысяч человек, а их технические компетенции расширились – инженерный состав освоил технологии подводного и подземного ремонта ГТС.Ключевым стратегическим достижением Дмитрия Доева на руководящем посту стал вклад в развертывание Единой системы газоснабжения (ЕСГ) – интегрированного технологического комплекса, объединяющего производственные, транспортные и распределительные объекты газовой инфраструктуры. С помощью ЕСГ компания смогла реализовать Восточную газовую программу, которая требовала активной геологоразведки и наращивания ресурсной базы. В дальнейшем это позволило сформировать на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока эффективную систему добычи, переработки, транспортировки углеводородов и выйти на рынки стран АТР.Как руководитель уделял значительное внимание программе импортозамещения. По его инициативе было организовано отечественное производство комплектующих для газотурбинных силовых установок, что существенно снизило зависимость от зарубежных поставщиков.С 2019 года Дмитрий Доев не имеет отношения к структурам российского промышленного гиганта в области добычи и продажи природного газа.Инфраструктурные проекты в регионахВ 2021 году возглавил головную компанию Группы "ВИС" – разветвленной структуры, объединившей шесть профильных дивизионов и десятки дочерних компаний. Холдинг в качестве инвестора в формате ГЧП реализовал масштабные задачи по модернизации инфраструктуры в регионах.Внимание Дмитрия Доева в Группе "ВИС" было сфокусировано на вопросах совершенствования управленческой структуры, а также интеграции современных корпоративных стандартов.В 2021-2024 годах Дмитрий Доев внес значимый вклад в реализацию крупнейших проектов Группы "ВИС". В их числе – комплексные инженерно-технические решения для Мытищинской скоростной хорды в Московской области, автомобильной дороги "Обход Хабаровска", мостового перехода через реку Обь в Новосибирске.Каждый из этих проектов имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры регионов. В частности, Мытищинская хорда – платный северный дублер участка Московской кольцевой автомобильной дороги – стала первой построенной в рамках соглашения о ГЧП региональной трассой в Подмосковье. Данный участок без шлагбаумов призван разгрузить МКАД на 20%. "Обход Хабаровска" в перспективе должен быть продлен с выходом на сеть автомобильных дорог Китая. Трассу планируют соединить с островом Большой Уссурийский. Мост через Обь обеспечит автомобилистам выход на три федеральные трассы. Группу "ВИС" Дмитрий Доев возглавлял до 2024 года, после чего управленец вошел в состав совета директоров инвестхолдинга. В период его руководства компания получила контракты на два десятилетия вперед.Личная жизньЖенат, есть сын и дочь. Дополнительная информацияХобби топ-менеджера – езда на дорожных и спортивных мотоциклах по специальным трассам, занятия зимними видами спорта и эффективные кардиотренировки. Также увлекается чтением, отдавая предпочтение исторической и научной литературе – прежде всего работам популяризаторов науки, космических инженеров и астрофизиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии