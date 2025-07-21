https://ria.ru/20250721/dnr-2030427291.html

В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ

В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025

В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ

Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:21:00+03:00

2025-07-21T15:21:00+03:00

2025-07-21T15:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 14 по 20 июля погибли два гражданских лица, еще 19 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9732 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 833 гражданских лиц, включая 1021 ребенка.

https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия