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В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/dnr-2030427291.html
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ
Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:21:00+03:00
2025-07-21T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 14 по 20 июля погибли два гражданских лица, еще 19 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9732 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 833 гражданских лиц, включая 1021 ребенка.
https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ

Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР погибли два человека, 19 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 14 по 20 июля погибли два гражданских лица, еще 19 человек, в том числе один ребенок, получили ранения.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9732 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 833 гражданских лиц, включая 1021 ребенка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
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