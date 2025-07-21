https://ria.ru/20250721/dnr-2030427291.html
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ - РИА Новости, 21.07.2025
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ
Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:21:00+03:00
2025-07-21T15:21:00+03:00
2025-07-21T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030177872_0:116:3228:1932_1920x0_80_0_0_7b3fda5f7c7dc2f572b3ec9f88996d8e.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 19, включая одного ребенка, пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 14 по 20 июля погибли два гражданских лица, еще 19 человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9732 человека, в том числе 247 детей, и пострадали 15 833 гражданских лиц, включая 1021 ребенка.
https://ria.ru/20250721/rotatsiya-2030389330.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030177872_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_1e88e2d70ecd541e232892dc62401f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю два человека погибли от агрессии ВСУ
Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР погибли два человека, 19 пострадали