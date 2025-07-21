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Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
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02:44 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/dmitriev-2030327567.html
Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа
Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа
Экс-президенты США от Демократической партии Барак Обама и Джо Байден использовали лживые обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в американские выборы для... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:44:00+03:00
2025-07-21T02:44:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
барак обама
джо байден
фбр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-президенты США от Демократической партии Барак Обама и Джо Байден использовали лживые обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в американские выборы для атаки на действующего президента США Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В воскресенье директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Будем предельно ясны: фальшивые обвинения в адрес России - это лишь один из многих случаев лжи Обамы и Байдена о России. Они использовали этот нарратив о России для удара по президенту Трампу, по MAGA (движению "Сделаем Америку снова великой" - ред.) и Республиканской партии. И будьте уверены – те же самые лживые обвинения заложили основу украинского конфликта", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Трампа на выборах. Согласно обнародованным офисом Габбард материалам, администрация Обамы утаила разведданные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную систему на американских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250720/tramp-2030228121.html
https://ria.ru/20250720/ssha-2030286258.html
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россия, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, фбр
Россия, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, ФБР
Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа

Дмитриев: Обама и Байден использовали ложь о России для атаки на Трампа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-президенты США от Демократической партии Барак Обама и Джо Байден использовали лживые обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в американские выборы для атаки на действующего президента США Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В воскресенье директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах
20 июля, 06:32
"Будем предельно ясны: фальшивые обвинения в адрес России - это лишь один из многих случаев лжи Обамы и Байдена о России. Они использовали этот нарратив о России для удара по президенту Трампу, по MAGA (движению "Сделаем Америку снова великой" - ред.) и Республиканской партии. И будьте уверены – те же самые лживые обвинения заложили основу украинского конфликта", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Трампа на выборах.
Согласно обнародованным офисом Габбард материалам, администрация Обамы утаила разведданные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную систему на американских выборах 2016 года.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно
20 июля, 17:25
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США
19 июля, 05:39
 
РоссияСШАДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденФБР
 
 
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