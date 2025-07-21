https://ria.ru/20250721/derevya-2030396387.html

В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды

В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 21.07.2025

В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды

Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:10:00+03:00

2025-07-21T13:10:00+03:00

2025-07-21T13:11:00+03:00

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9446b4dca6da321a625e983c51eb4539.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Порывы ветра на фоне ливневых дождей достигают 15 метров в секунду. Из-за непогоды в городе зафиксированы случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия