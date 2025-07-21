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В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды
В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 21.07.2025
В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:10:00+03:00
2025-07-21T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Порывы ветра на фоне ливневых дождей достигают 15 метров в секунду. Из-за непогоды в городе зафиксированы случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, происшествия
В Москве зафиксировали случаи повреждения деревьев из-за непогоды
Случаи повреждения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды в понедельник