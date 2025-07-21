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Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд

Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд - РИА Новости, 21.07.2025

Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Арега Щепихина*, дело будет направлено в суд, сообщает столичное надзорное ведомство. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:19:00+03:00

2025-07-21T17:19:00+03:00

2025-07-21T17:24:00+03:00

москва

происшествия

россия

арег щепихин

московский городской суд

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Арега Щепихина*, дело будет направлено в суд, сообщает столичное надзорное ведомство."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арега Щепихина*. Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети "Интернет", а также с применением насилия или с угрозой его применения)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.Согласно сообщению прокуратуры Москвы, по версии следствия, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".* внесен в перечень террористов и экстремистов

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