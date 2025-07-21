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Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд
Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд - РИА Новости, 21.07.2025
Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Арега Щепихина*, дело будет направлено в суд, сообщает столичное надзорное ведомство. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:19:00+03:00
2025-07-21T17:19:00+03:00
2025-07-21T17:24:00+03:00
москва
происшествия
россия
арег щепихин
московский городской суд
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Арега Щепихина*, дело будет направлено в суд, сообщает столичное надзорное ведомство."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арега Щепихина*. Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети "Интернет", а также с применением насилия или с угрозой его применения)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.Согласно сообщению прокуратуры Москвы, по версии следствия, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".* внесен в перечень террористов и экстремистов
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москва, происшествия, россия, арег щепихин, московский городской суд
Москва, Происшествия, Россия, Арег Щепихин, Московский городской суд
Уголовное дело блогера Щепихина* направят в суд
Прокуратура: уголовное дело блогера Щепихина направят в суд
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Арега Щепихина*, дело будет направлено в суд, сообщает столичное надзорное ведомство.
"Прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арега Щепихина
*. Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ
(публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети "Интернет", а также с применением насилия или с угрозой его применения)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.
Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд
позднее утвердил это решение.
Согласно сообщению прокуратуры Москвы, по версии следствия, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.
По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
* внесен в перечень террористов и экстремистов