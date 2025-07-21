https://ria.ru/20250721/delo-2030405917.html

Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд

Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд - РИА Новости, 21.07.2025

Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд

Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области направлено в суд с утвержденным прокуратурой постановлением о применении в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:04:00+03:00

2025-07-21T14:04:00+03:00

2025-07-21T14:04:00+03:00

происшествия

ярославль

калужская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976108640_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0656807ebc11267b74b8ea81399207b0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области направлено в суд с утвержденным прокуратурой постановлением о применении в отношении обвиняемого принудительного лечения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в похищении кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях… Уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого направлено в суд", - написала Волк в своем Telegram-канале. По данным Волк, обвиняемого будут судить по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Рано утром 27 сентября 2024 года произошло похищение кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В ночь на 30 сентября из зоопарка в Жуковском районе Калужской области были похищены два детеныша кенгуру. Второго октября подозреваемого – 31-летнего Ивана Некрасова - задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, ярославского Кроша, на территории города Королева Московской области. По данным Ирины Волк, похититель продал его местной жительнице за 120 тысяч рублей. Суд в Ярославле трижды продлевал обвиняемого арест. В конце мая суд постановил поместить Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, до 27 августа 2025 года.

https://ria.ru/20250625/stahanov-2025414150.html

ярославль

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, калужская область, россия