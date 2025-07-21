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Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд - РИА Новости, 21.07.2025
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14:04 21.07.2025
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Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд
Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд - РИА Новости, 21.07.2025
Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд
Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области направлено в суд с утвержденным прокуратурой постановлением о применении в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:04:00+03:00
2025-07-21T14:04:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области направлено в суд с утвержденным прокуратурой постановлением о применении в отношении обвиняемого принудительного лечения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в похищении кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях… Уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого направлено в суд", - написала Волк в своем Telegram-канале. По данным Волк, обвиняемого будут судить по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Рано утром 27 сентября 2024 года произошло похищение кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В ночь на 30 сентября из зоопарка в Жуковском районе Калужской области были похищены два детеныша кенгуру. Второго октября подозреваемого – 31-летнего Ивана Некрасова - задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, ярославского Кроша, на территории города Королева Московской области. По данным Ирины Волк, похититель продал его местной жительнице за 120 тысяч рублей. Суд в Ярославле трижды продлевал обвиняемого арест. В конце мая суд постановил поместить Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, до 27 августа 2025 года.
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происшествия, ярославль, калужская область, россия
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Россия
Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков направили в суд

МВД: дело похитителя кенгурят в Ярославле и Калужской области направили в суд

© МВД РоссииПохищенный детеныш кенгуру
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© МВД России
Похищенный детеныш кенгуру. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Уголовное дело похитителя кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области направлено в суд с утвержденным прокуратурой постановлением о применении в отношении обвиняемого принудительного лечения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в похищении кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях… Уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого направлено в суд", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По данным Волк, обвиняемого будут судить по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
Рано утром 27 сентября 2024 года произошло похищение кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В ночь на 30 сентября из зоопарка в Жуковском районе Калужской области были похищены два детеныша кенгуру.
Второго октября подозреваемого – 31-летнего Ивана Некрасова - задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, ярославского Кроша, на территории города Королева Московской области. По данным Ирины Волк, похититель продал его местной жительнице за 120 тысяч рублей.
Суд в Ярославле трижды продлевал обвиняемого арест. В конце мая суд постановил поместить Некрасова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, до 27 августа 2025 года.
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