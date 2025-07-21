https://ria.ru/20250721/delo-2030402733.html

СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова

СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова - РИА Новости, 22.07.2025

СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова

Следственный комитет завершает сбор доказательств по еще двум особо тяжким статьям, показания о которых дал второй фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T13:47:00+03:00

2025-07-21T13:47:00+03:00

2025-07-22T02:01:00+03:00

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершает сбор доказательств по еще двум особо тяжким статьям, показания о которых дал второй фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергей Бородин, заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Иванову. "В рамках заключенного с обвиняемым Бородиным досудебного соглашения о сотрудничестве в настоящее время завершается сбор доказательств о совершении иных двух особо тяжких преступлений, по которым в настоящее время еще не возбуждено уголовное дело", - заявил следователь в Мосгорсуде. Он настаивал на закрытии процесса, так как обсуждение этих данных может привести к разглашению тайны предварительного следствия. Суд пошел ему на встречу и закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Иванову.

https://ria.ru/20250710/bankrotstvo-2028268664.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)