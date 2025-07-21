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СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова - РИА Новости, 22.07.2025
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13:47 21.07.2025 (обновлено: 02:01 22.07.2025)
https://ria.ru/20250721/delo-2030402733.html
СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова
СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова - РИА Новости, 22.07.2025
СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова
Следственный комитет завершает сбор доказательств по еще двум особо тяжким статьям, показания о которых дал второй фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T13:47:00+03:00
2025-07-22T02:01:00+03:00
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершает сбор доказательств по еще двум особо тяжким статьям, показания о которых дал второй фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергей Бородин, заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Иванову. "В рамках заключенного с обвиняемым Бородиным досудебного соглашения о сотрудничестве в настоящее время завершается сбор доказательств о совершении иных двух особо тяжких преступлений, по которым в настоящее время еще не возбуждено уголовное дело", - заявил следователь в Мосгорсуде. Он настаивал на закрытии процесса, так как обсуждение этих данных может привести к разглашению тайны предварительного следствия. Суд пошел ему на встречу и закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Иванову.
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова

Бывшему замглавы Минобороны Иванову готовят предъявить еще два обвинения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершает сбор доказательств по еще двум особо тяжким статьям, показания о которых дал второй фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергей Бородин, заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Иванову.
"В рамках заключенного с обвиняемым Бородиным досудебного соглашения о сотрудничестве в настоящее время завершается сбор доказательств о совершении иных двух особо тяжких преступлений, по которым в настоящее время еще не возбуждено уголовное дело", - заявил следователь в Мосгорсуде.
Он настаивал на закрытии процесса, так как обсуждение этих данных может привести к разглашению тайны предварительного следствия.
Суд пошел ему на встречу и закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Иванову.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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