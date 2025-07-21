https://ria.ru/20250721/delo-2030336171.html

СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП в Якутии

СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025

СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП в Якутии

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель 13 человек в результате съезда с обрыва вахтового автобуса,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:25:00+03:00

2025-07-21T06:25:00+03:00

2025-07-21T16:30:00+03:00

происшествия

россия

якутск

нерюнгри

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель 13 человек в результате съезда с обрыва вахтового автобуса, возбудили в Якутии, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь находятся в состоянии средней степени тяжести. Для оказания специализированной медицинской помощи из Якутска в Нерюнгри вылетела бригада врачей Республиканского центра медицины катастроф (РЦМК)."Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении СК России.Как отметили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил его опрокидывание."В результате произошедшего 13 человек скончались на месте, 20 получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе.Создана следственная группа из числа опытных следователей и криминалистов. Они установят причины и обстоятельства произошедшего."Следствием готовится ходатайство о передаче материалов по факту дорожно-транспортного происшествия (ч. 5 ст. 264 УК России) в производство следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия)", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030329942.html

https://ria.ru/20250720/dtp-2030302896.html

россия

якутск

нерюнгри

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происшествия, россия, якутск, нерюнгри, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии