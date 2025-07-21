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В офисе Эрдогана высказались о дате третьего раунда переговоров по Украине

В офисе Эрдогана высказались о дате третьего раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 21.07.2025

В офисе Эрдогана высказались о дате третьего раунда переговоров по Украине

Конкретных согласованных дат по вероятному третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:59:00+03:00

2025-07-21T10:59:00+03:00

2025-07-21T11:06:00+03:00

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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Конкретных согласованных дат по вероятному третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники."Пока нет информации по конкретной, согласованной дате. В случае наличия такой информации, об этом будет объявлено", - заявил РИА Новости представитель администрации президента Турции на просьбу прокомментировать публикации СМИ о вероятных датах переговоров.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html

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