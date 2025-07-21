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В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил сестру
В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил сестру - РИА Новости, 21.07.2025
В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил сестру
Четырехлетний мальчик в чувашской деревне завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру, с юным автолюбителем прокурор района провел личную беседу, сообщили... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:26:00+03:00
2025-07-21T17:26:00+03:00
2025-07-21T17:26:00+03:00
происшествия
комсомольский район
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик в чувашской деревне завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру, с юным автолюбителем прокурор района провел личную беседу, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии. Предварительно установлено, что в понедельник около 12.10 в деревне Старые Мураты Комсомольского района 4-летний мальчик с помощью ключа осуществил запуск автомобиля своего отца. Автомобиль тронулся с места, проехал несколько метров, совершил наезд на 2-летнюю сестру "водителя", а затем врезался в столб и остановился. Как рассказали агентству в прокуратуре региона, в момент происшествия девочка потеряла сознание, но после оказанной медицинской помощи пришла в себя. "Переломов у ребенка нет, но на всякий случай девочку направили в больницу в Чебоксары на дополнительное обследование", - сообщили в пресс-службе ведомства. По факту происшествия организована проверка. "Прокурор района Александр Данилов лично выехал на место событий для проверки и провел воспитательную беседу с ребенком о недопустимости подобных случаев", - подчеркнули в прокуратуре Чувашии.
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комсомольский район
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происшествия, комсомольский район, чебоксары
Происшествия, Комсомольский район, Чебоксары
В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил сестру
В Чувашии 4-летний мальчик завел автомобиль отца и сбил 2-летнюю сестру