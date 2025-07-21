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Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля

Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля - РИА Новости, 21.07.2025

Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля

Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:22:00+03:00

2025-07-21T17:22:00+03:00

2025-07-21T17:22:00+03:00

происшествия

красноярский край

иркутская область

дальний восток

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля", - приводит слова Куренкова пресс-служба ведомства. Отмечается, что сейчас по стране действуют 65 очагов лесных пожаров на почти 5,8 тысячи гектаров. При этом 68% площади пожаров - в Красноярском крае, здесь локализованы 9 из 15 очагов. В понедельник, 21 июля, Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода. Участие приняли замглавы Минприроды, руководители Рослесхоза, Гидрометцентра и Росводресурсов. Об оперативной обстановке доложили главы Красноярского края, Иркутской области и Якутии.

https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html

красноярский край

иркутская область

дальний восток

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происшествия, красноярский край, иркутская область, дальний восток, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)