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Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля - РИА Новости, 21.07.2025
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля
Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:22:00+03:00
2025-07-21T17:22:00+03:00
2025-07-21T17:22:00+03:00
происшествия
красноярский край
иркутская область
дальний восток
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля", - приводит слова Куренкова пресс-служба ведомства. Отмечается, что сейчас по стране действуют 65 очагов лесных пожаров на почти 5,8 тысячи гектаров. При этом 68% площади пожаров - в Красноярском крае, здесь локализованы 9 из 15 очагов. В понедельник, 21 июля, Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода. Участие приняли замглавы Минприроды, руководители Рослесхоза, Гидрометцентра и Росводресурсов. Об оперативной обстановке доложили главы Красноярского края, Иркутской области и Якутии.
https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, иркутская область, дальний восток, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Красноярский край, Иркутская область, Дальний Восток, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля