Рейтинг@Mail.ru
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/chp-2030458644.html
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля - РИА Новости, 21.07.2025
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля
Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:22:00+03:00
2025-07-21T17:22:00+03:00
происшествия
красноярский край
иркутская область
дальний восток
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941045622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de29e00ec8233fcbddb8157912b0c9f1.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля", - приводит слова Куренкова пресс-служба ведомства. Отмечается, что сейчас по стране действуют 65 очагов лесных пожаров на почти 5,8 тысячи гектаров. При этом 68% площади пожаров - в Красноярском крае, здесь локализованы 9 из 15 очагов. В понедельник, 21 июля, Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода. Участие приняли замглавы Минприроды, руководители Рослесхоза, Гидрометцентра и Росводресурсов. Об оперативной обстановке доложили главы Красноярского края, Иркутской области и Якутии.
https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html
красноярский край
иркутская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941045622_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1caf7d4943729780aa82395c5cea0541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, иркутская область, дальний восток, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Красноярский край, Иркутская область, Дальний Восток, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Куренков поручил потушить все пожары в Сибири к концу июля

Куренков поручил потушить все пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр МЧС Александр Куренков
Министр МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр МЧС Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля", - приводит слова Куренкова пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сейчас по стране действуют 65 очагов лесных пожаров на почти 5,8 тысячи гектаров. При этом 68% площади пожаров - в Красноярском крае, здесь локализованы 9 из 15 очагов.
В понедельник, 21 июля, Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода. Участие приняли замглавы Минприроды, руководители Рослесхоза, Гидрометцентра и Росводресурсов. Об оперативной обстановке доложили главы Красноярского края, Иркутской области и Якутии.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники
29 мая, 10:52
 
ПроисшествияКрасноярский крайИркутская областьДальний ВостокАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала