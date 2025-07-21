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Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, начали вводить в график - РИА Новости, 21.07.2025
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16:55 21.07.2025 (обновлено: 17:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/chp-2030447240.html
Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, начали вводить в график
Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, начали вводить в график - РИА Новости, 21.07.2025
Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, начали вводить в график
Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:55:00+03:00
2025-07-21T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов, сообщили РЖД. РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов. "Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Ещё пять поездов введены в график", - говорится в сообщении. Через барьерные места, добавляют РЖД, движение организовано со сниженной скоростью. "РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.
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общество, ростовская область, россия, ржд
Общество, Ростовская область, Россия, РЖД
Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, начали вводить в график

Задержанные из-за ЧП под Ростовом пассажирские поезда начали вводить в график

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, удалось сократить время опоздания 24 поездов, сообщили РЖД.
РЖД в субботу сообщали о задержке пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) в понедельник утром сообщила о сбое в графике движения пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области и пожара после этого. ГСЭ на 8.00 мск понедельника сообщал о задержке 17 составов.
"Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. На данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов. Ещё пять поездов введены в график", - говорится в сообщении.
Через барьерные места, добавляют РЖД, движение организовано со сниженной скоростью.
"РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 14:50
 
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