Рейтинг@Mail.ru
Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/chislo-2030390978.html
Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч
Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч - РИА Новости, 21.07.2025
Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:43:00+03:00
2025-07-21T12:43:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. На 9 утра в понедельник проезда ожидало около 1,6 тысяч машин "В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", - говорится в сообщении на 12.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250604/gosduma-2020866501.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35be774dc8ab75492dbdfaf4f82bfe81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч

Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до 2 тыс с обеих сторон

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост в Керчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
На 9 утра в понедельник проезда ожидало около 1,6 тысяч машин
"В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", - говорится в сообщении на 12.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост провокацией
4 июня, 14:52
 
АвтоТамань (станица)КерчьРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала