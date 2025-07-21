https://ria.ru/20250721/chislo-2030390978.html

Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч

Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч - РИА Новости, 21.07.2025

Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч

Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:43:00+03:00

2025-07-21T12:43:00+03:00

2025-07-21T12:43:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. На 9 утра в понедельник проезда ожидало около 1,6 тысяч машин "В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", - говорится в сообщении на 12.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250604/gosduma-2020866501.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество