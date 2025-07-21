https://ria.ru/20250721/britaniya-2030468970.html

Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список

Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список - РИА Новости, 21.07.2025

Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список

Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:13:00+03:00

2025-07-21T18:13:00+03:00

2025-07-21T22:55:00+03:00

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ЛОНДОН, 21 июл — РИА Новости. Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список.В частности, в санационный список внесены "связанная" с "Лукойлом" трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC и компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы "занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона".Как говорится в заявлении Минфина страны, новые санкции нацелены на ограничения "российского теневого флота".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние ограничения незаконными и выступает против них.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029917422.html

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великобритания, в мире, лукойл, россия