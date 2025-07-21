https://ria.ru/20250721/britaniya-2030468970.html
Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список
Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список - РИА Новости, 21.07.2025
Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список
Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:13:00+03:00
2025-07-21T18:13:00+03:00
2025-07-21T22:55:00+03:00
великобритания
в мире
лукойл
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
ЛОНДОН, 21 июл — РИА Новости. Великобритания внесла 135 танкеров и две компании в антироссийский санкционный список.В частности, в санационный список внесены "связанная" с "Лукойлом" трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC и компания INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы "занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона".Как говорится в заявлении Минфина страны, новые санкции нацелены на ограничения "российского теневого флота".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние ограничения незаконными и выступает против них.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029917422.html
https://ria.ru/20250721/sanktsii-2030379062.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, лукойл, россия
Великобритания, В мире, ЛУКОЙЛ, Россия
Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список
Британия внесла 135 танкеров и 2 компании в антироссийский санкционный список