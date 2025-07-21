https://ria.ru/20250721/britaniya-2030423770.html

СМИ: отец мафиози получил сотни тысяч евро за размещение беженцев

СМИ: отец мафиози получил сотни тысяч евро за размещение беженцев - РИА Новости, 21.07.2025

СМИ: отец мафиози получил сотни тысяч евро за размещение беженцев

Отец известного ирландского криминального авторитета Джонатана Гилла получил сотни тысяч евро от правительства в рамках своего бизнеса по размещению украинских... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:05:00+03:00

2025-07-21T15:05:00+03:00

2025-07-21T15:05:00+03:00

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шинн фейн

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ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Отец известного ирландского криминального авторитета Джонатана Гилла получил сотни тысяч евро от правительства в рамках своего бизнеса по размещению украинских беженцев, сообщает газета Sunday World со ссылкой на собственное расследование. "Отец предполагаемого мафиози Джонатана Гилла основал фирму, которая получила сотни тысяч евро за размещение украинских беженцев. Позже Джон Гилл-старший передал свои акции в компании Astervale Ltd другому директору, но сам по-прежнему также остается директором фирмы", - пишет издание. Согласно данным, опубликованным ирландским правительством, на которые ссылается газета, Astervale Ltd в период с 2022 по апрель 2024 года получила 414.505 евро. В частности, компания выиграла тендер на сумму 134 505 евро для обустройства "апартаментов с самообслуживанием" в городе Уиклоу. В 2023 году компания получила прибыль в размере 246 тысяч евро и владеет недвижимостью стоимостью 420 тысяч евро, отмечает издание. В мае прошлого года компания подала заявку на получение разрешения на перепрофилирование частного владения в гостевой дом в городе Килдалки, однако заявка была отозвана после жалоб от местных жителей. Ирландское Бюро по борьбе с преступностью считает Джонатана Гилла членом организованной преступной группировки. В частности, он фигурировал в деле против группировки, причастной к крупным сделкам с кокаином, ограблениям банков и квартирным кражам со взломом. Ранее в июле Sunday World также обнаружила, что компания Secure Accommodation, которая получала контракты на размещение беженцев, связана с криминальным авторитетом Беном О'Брайеном, который связан с криминальной группировкой в городе Дрохеда. В феврале оппозиционная в Ирландии партия "Шинн Фейн" призвала власти страны прекратить предоставлять ежемесячные выплаты в размере 800 евро всем тем, кто размещает у себя беженцев с Украины, так как эта мера поддержки негативным образом сказывается на секторе аренды жилья и ставит обычных ирландцев в крайне невыгодное положение. Жилищный кризис является одной из наиболее остро стоящих проблем в Ирландии, этот вопрос также стал главной темой на прошедших осенью 2024 года выборах. После финансового кризиса 2007-2008 годов строительство жилья в стране сильно замедлилось. За два десятилетия ирландские власти не смогли добиться значительных успехов в обеспечении населения социальным жильем. В итоге многие были вынуждены обращаться к частному сектору аренды. В 2021 году правительство представило план по строительству 33 тысяч домов ежегодно до 2030 года, однако этого оказалось недостаточно. На фоне роста населения и потока мигрантов и беженцев ситуация только усугубилась. В связи с этим в Ирландии проходили протесты против строительства новых центров для размещения беженцев, поток которых резко возрос за последние годы. Помимо этого, ирландцы неоднократно возмущались и протестовали из-за строительства дорогостоящих модульных домов для украинских беженцев на фоне жилищного кризиса в стране. Согласно данным Центрального бюро статистики Ирландии (CSO), к концу сентября 2024 года Ирландия приняла у себя 109,5 тысячи беженцев с Украины.

https://ria.ru/20250422/bezhentsy-2012689962.html

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009588240.html

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в мире, ирландия, украина, шинн фейн