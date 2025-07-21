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В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции - РИА Новости, 21.07.2025
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14:25 21.07.2025 (обновлено: 14:27 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/britaniya-2030409797.html
В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции
В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции - РИА Новости, 21.07.2025
В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции
Санкции Лондона против российского информационного агентства "Африканская инициатива" являются местью за работу в Африке и признанием ее результатов, они также... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкции Лондона против российского информационного агентства "Африканская инициатива" являются местью за работу в Африке и признанием ее результатов, они также выглядят как системная попытка сделать журналистов агентства мишенью, заявил РИА Новости главный редактор "Африканской инициативы" Артем Куреев.Ранее Великобритания ввела санкции против 18 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также "Африканской инициативы" и его руководства."Санкции Британии против "Африканской инициативы" - это, безусловно, месть за нашу работу в Африке и одновременно признание ее результатов. Фактические ошибки в документах можно списать на срочность включения нас в очередной санкционный пакет Лондона. Тогда это с высокой вероятностью связано с недавними публикациями об антироссийской активности британских дипломатов в ЦАР",- сказал Куреев в комментарии агентству.Он добавил, что "Африканская инициатива" в ежедневном режиме разоблачает деструктивную деятельность Лондона и его сателлитов."Ни у кого из нас, конечно же, нет счетов и недвижимости в Лондоне, но что меня действительно беспокоит, как руководителя: все эти санкционные списки и безапелляционные обвинения выглядят, как системная попытка сделать наших журналистов мишенью. Усилия французских, британских и американских госорганов объявить нас в официальных документах некими "специалистами по информационным операциям" и прочими эпитетами можно рассматривать и как легализацию слежки за журналистами, и как публичный сигнал для агрессии со стороны разнообразных прокси-формирований Запада", - подчеркнул главред "Африканской инициативы"."Впрочем, нас это не пугает, мы просто работаем, рассказываем африканцам правду о России, а россиянам - об Африке. Нас не остановят ни санкции, ни угрозы, ни физическое воздействие, потому что члены нашей команды взаимозаменяемы", - заключил Куреев.
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лондон, африка, великобритания, в мире
Лондон, Африка, Великобритания, В мире
В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции

Куреев назвал санкции против "Африканской инициативы" местью за работу в Африке

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкции Лондона против российского информационного агентства "Африканская инициатива" являются местью за работу в Африке и признанием ее результатов, они также выглядят как системная попытка сделать журналистов агентства мишенью, заявил РИА Новости главный редактор "Африканской инициативы" Артем Куреев.
Ранее Великобритания ввела санкции против 18 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также "Африканской инициативы" и его руководства.
"Санкции Британии против "Африканской инициативы" - это, безусловно, месть за нашу работу в Африке и одновременно признание ее результатов. Фактические ошибки в документах можно списать на срочность включения нас в очередной санкционный пакет Лондона. Тогда это с высокой вероятностью связано с недавними публикациями об антироссийской активности британских дипломатов в ЦАР",- сказал Куреев в комментарии агентству.
Он добавил, что "Африканская инициатива" в ежедневном режиме разоблачает деструктивную деятельность Лондона и его сателлитов.
"Ни у кого из нас, конечно же, нет счетов и недвижимости в Лондоне, но что меня действительно беспокоит, как руководителя: все эти санкционные списки и безапелляционные обвинения выглядят, как системная попытка сделать наших журналистов мишенью. Усилия французских, британских и американских госорганов объявить нас в официальных документах некими "специалистами по информационным операциям" и прочими эпитетами можно рассматривать и как легализацию слежки за журналистами, и как публичный сигнал для агрессии со стороны разнообразных прокси-формирований Запада", - подчеркнул главред "Африканской инициативы".
"Впрочем, нас это не пугает, мы просто работаем, рассказываем африканцам правду о России, а россиянам - об Африке. Нас не остановят ни санкции, ни угрозы, ни физическое воздействие, потому что члены нашей команды взаимозаменяемы", - заключил Куреев.
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18 июля, 14:14
 
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