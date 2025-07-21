https://ria.ru/20250721/britaniya-2030409797.html

В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции

В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции - РИА Новости, 21.07.2025

В "Африканской инициативе" прокомментировали британские санкции

Санкции Лондона против российского информационного агентства "Африканская инициатива" являются местью за работу в Африке и признанием ее результатов, они также... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:25:00+03:00

2025-07-21T14:25:00+03:00

2025-07-21T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Санкции Лондона против российского информационного агентства "Африканская инициатива" являются местью за работу в Африке и признанием ее результатов, они также выглядят как системная попытка сделать журналистов агентства мишенью, заявил РИА Новости главный редактор "Африканской инициативы" Артем Куреев.Ранее Великобритания ввела санкции против 18 россиян, якобы связанных с кибероперациями российских разведывательных служб, а также "Африканской инициативы" и его руководства."Санкции Британии против "Африканской инициативы" - это, безусловно, месть за нашу работу в Африке и одновременно признание ее результатов. Фактические ошибки в документах можно списать на срочность включения нас в очередной санкционный пакет Лондона. Тогда это с высокой вероятностью связано с недавними публикациями об антироссийской активности британских дипломатов в ЦАР",- сказал Куреев в комментарии агентству.Он добавил, что "Африканская инициатива" в ежедневном режиме разоблачает деструктивную деятельность Лондона и его сателлитов."Ни у кого из нас, конечно же, нет счетов и недвижимости в Лондоне, но что меня действительно беспокоит, как руководителя: все эти санкционные списки и безапелляционные обвинения выглядят, как системная попытка сделать наших журналистов мишенью. Усилия французских, британских и американских госорганов объявить нас в официальных документах некими "специалистами по информационным операциям" и прочими эпитетами можно рассматривать и как легализацию слежки за журналистами, и как публичный сигнал для агрессии со стороны разнообразных прокси-формирований Запада", - подчеркнул главред "Африканской инициативы"."Впрочем, нас это не пугает, мы просто работаем, рассказываем африканцам правду о России, а россиянам - об Африке. Нас не остановят ни санкции, ни угрозы, ни физическое воздействие, потому что члены нашей команды взаимозаменяемы", - заключил Куреев.

https://ria.ru/20250718/britaniya-2029950695.html

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лондон, африка, великобритания, в мире