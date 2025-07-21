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"Усадить Путина": в Британии задумали подлый план против России - РИА Новости, 21.07.2025
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02:17 21.07.2025 (обновлено: 10:32 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/britaniya-2030326139.html
"Усадить Путина": в Британии задумали подлый план против России
"Усадить Путина": в Британии задумали подлый план против России - РИА Новости, 21.07.2025
"Усадить Путина": в Британии задумали подлый план против России
Министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины планирует объявить об усилении поддержки Украины, чтобы оказать РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:17:00+03:00
2025-07-21T10:32:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
джон хили
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины планирует объявить об усилении поддержки Украины, чтобы оказать давление на Россию, утверждает газета The Telegraph."Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров", — говорится в публикации.По данным издания, Лондон на встрече с союзниками киевского режима планирует инициировать принятие некой "50-дневной кампании" по вооружению Украины.Также предполагается, что на встрече в понедельник будут приняты дополнительные обязательства: Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина, уточняет Telegraph.Новое заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет в онлайн-формате 21 июля. В нем также примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030215954.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2030019277.html
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в мире, украина, россия, сша, джон хили, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джон Хили, Владимир Путин, НАТО
"Усадить Путина": в Британии задумали подлый план против России

Telegraph: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины планирует объявить об усилении поддержки Украины, чтобы оказать давление на Россию, утверждает газета The Telegraph.
«
"Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров", — говорится в публикации.
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По данным издания, Лондон на встрече с союзниками киевского режима планирует инициировать принятие некой "50-дневной кампании" по вооружению Украины.
Также предполагается, что на встрече в понедельник будут приняты дополнительные обязательства: Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина, уточняет Telegraph.
Новое заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет в онлайн-формате 21 июля. В нем также примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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