"Усадить Путина": в Британии задумали подлый план против России
Telegraph: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины планирует объявить об усилении поддержки Украины, чтобы оказать давление на Россию, утверждает газета The Telegraph.
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"Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров", — говорится в публикации.
Также предполагается, что на встрече в понедельник будут приняты дополнительные обязательства: Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина, уточняет Telegraph.
Новое заседание контактной группы по поддержке Украины пройдет в онлайн-формате 21 июля. В нем также примут участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.
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18 июля, 17:17
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.