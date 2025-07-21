"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке
DM: Британия подверглась нашествию божьих коровок
Нашествие божьих коровок в Великобритании. Кадр видео из соцсетей
Нашествие божьих коровок в Великобритании. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, сообщает таблоид Daily Mail.
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"Огромное нашествие божьих коровок на Великобританию: испуганные британцы вынуждены прятаться в своих автомобилях, тысячи жуков нападают на города и поселки", — говорится в публикации.
Ученые утверждают, что это явление вызвано нетипично жаркой погодой, подобное нашествие уже случалось в 1976 году.
"Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности", — сказал изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.
Люди, отдыхающие на приморских курортах, выкладывают в сеть видеоролики, на которых все вокруг, включая их самих, покрыто маленькими насекомыми. В других сообщениях показаны божьи коровки, ползающие сотнями по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.
Эксперты призывают не переживать и сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах. По их словам, божьи коровки — важный элемент в экосистеме Земли, обеспечивающий контроль над популяцией мелких вредителей. Гораздо лучше иметь божьих коровок, чем опрыскивать посевы инсектицидами, чтобы уничтожить тлю, предупредил биолог из Оксфордского университета Тим Коулсон.
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