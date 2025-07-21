https://ria.ru/20250721/britaniya-2030322653.html

"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке

"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке - РИА Новости, 21.07.2025

"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке

Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, сообщает таблоид Daily Mail. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:00:00+03:00

2025-07-21T01:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, сообщает таблоид Daily Mail."Огромное нашествие божьих коровок на Великобританию: испуганные британцы вынуждены прятаться в своих автомобилях, тысячи жуков нападают на города и поселки", — говорится в публикации.Ученые утверждают, что это явление вызвано нетипично жаркой погодой, подобное нашествие уже случалось в 1976 году."Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности", — сказал изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.Люди, отдыхающие на приморских курортах, выкладывают в сеть видеоролики, на которых все вокруг, включая их самих, покрыто маленькими насекомыми. В других сообщениях показаны божьи коровки, ползающие сотнями по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.Эксперты призывают не переживать и сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах. По их словам, божьи коровки — важный элемент в экосистеме Земли, обеспечивающий контроль над популяцией мелких вредителей. Гораздо лучше иметь божьих коровок, чем опрыскивать посевы инсектицидами, чтобы уничтожить тлю, предупредил биолог из Оксфордского университета Тим Коулсон.

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https://ria.ru/20250705/nakhodka-2027327652.html

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в мире, великобритания, земля, оксфордский университет