Рейтинг@Mail.ru
"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 21.07.2025 (обновлено: 12:16 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/britaniya-2030322653.html
"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке
"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке - РИА Новости, 21.07.2025
"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке
Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, сообщает таблоид Daily Mail. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:00:00+03:00
2025-07-21T12:16:00+03:00
в мире
великобритания
земля
оксфордский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030384390_0:150:646:513_1920x0_80_0_0_ef7f8cad15aa08e28fae24aaf6574276.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, сообщает таблоид Daily Mail.&quot;Огромное нашествие божьих коровок на Великобританию: испуганные британцы вынуждены прятаться в своих автомобилях, тысячи жуков нападают на города и поселки&quot;, — говорится в публикации.Ученые утверждают, что это явление вызвано нетипично жаркой погодой, подобное нашествие уже случалось в 1976 году."Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности", — сказал изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.Люди, отдыхающие на приморских курортах, выкладывают в сеть видеоролики, на которых все вокруг, включая их самих, покрыто маленькими насекомыми. В других сообщениях показаны божьи коровки, ползающие сотнями по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.Эксперты призывают не переживать и сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах. По их словам, божьи коровки — важный элемент в экосистеме Земли, обеспечивающий контроль над популяцией мелких вредителей. Гораздо лучше иметь божьих коровок, чем опрыскивать посевы инсектицидами, чтобы уничтожить тлю, предупредил биолог из Оксфордского университета Тим Коулсон.
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
https://ria.ru/20250705/nakhodka-2027327652.html
https://ria.ru/20241104/relikviya-1981405493.html
великобритания
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030384390_0:90:646:574_1920x0_80_0_0_ffdbd7fcdfaa0af45e772dae795a961e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, земля, оксфордский университет
В мире, Великобритания, Земля, Оксфордский университет
"Огромное нашествие": Британия подверглась атаке

DM: Британия подверглась нашествию божьих коровок

Нашествие божьих коровок в Великобритании. Кадр видео из соцсетей
Нашествие божьих коровок в Великобритании. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Нашествие божьих коровок в Великобритании. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, сообщает таблоид Daily Mail.
«

"Огромное нашествие божьих коровок на Великобританию: испуганные британцы вынуждены прятаться в своих автомобилях, тысячи жуков нападают на города и поселки", — говорится в публикации.

Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде
8 февраля, 02:44
Ученые утверждают, что это явление вызвано нетипично жаркой погодой, подобное нашествие уже случалось в 1976 году.
"Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности", — сказал изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Стали призраками": в итальянском лесу сделали жуткую находку
5 июля, 02:24
Люди, отдыхающие на приморских курортах, выкладывают в сеть видеоролики, на которых все вокруг, включая их самих, покрыто маленькими насекомыми. В других сообщениях показаны божьи коровки, ползающие сотнями по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.
Эксперты призывают не переживать и сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах. По их словам, божьи коровки — важный элемент в экосистеме Земли, обеспечивающий контроль над популяцией мелких вредителей. Гораздо лучше иметь божьих коровок, чем опрыскивать посевы инсектицидами, чтобы уничтожить тлю, предупредил биолог из Оксфордского университета Тим Коулсон.
Вавилонская карта мира, где указан путь к Ноеву ковчегу - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Все по Библии". Реликвия из запасников Британского музея изумила ученых
4 ноября 2024, 08:00
 
В миреВеликобританияЗемляОксфордский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала