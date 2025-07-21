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Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.07.2025
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"
Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:40:00+03:00
2025-07-21T15:40:00+03:00
2025-07-21T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр Бречалов. "В Удмуртии высокий уровень патриотизма, это видно по количеству тех, кто заключает контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. С фондом "Защитники Отечества" очень активно работаем. Это наши военнослужащие и члены их семей. 96 процентов обращений отработаны положительно", - сказал Бречалов на встрече с президентом. Он также рассказал президенту об образовательной программе "СВОй резерв 18", разработанной регионом совместно с РАНХиГС. "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые, понимая важность этой задачи, трудоустраивают наших ребят-военнослужащих и иногда даже парней с тяжелыми ранениями. Не просто трудоустраивают, но помогают им социализироваться", - отметил глава региона.
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Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым
Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым
2025-07-21T15:40
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россия, александр бречалов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"
Бречалов: более 95% обращений участников СВО из Удмуртии отработаны положительно