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Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 21.07.2025 (обновлено: 16:32 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/brechalov-2030430798.html
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.07.2025
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"
Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:40:00+03:00
2025-07-21T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр бречалов
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр Бречалов. "В Удмуртии высокий уровень патриотизма, это видно по количеству тех, кто заключает контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. С фондом "Защитники Отечества" очень активно работаем. Это наши военнослужащие и члены их семей. 96 процентов обращений отработаны положительно", - сказал Бречалов на встрече с президентом. Он также рассказал президенту об образовательной программе "СВОй резерв 18", разработанной регионом совместно с РАНХиГС. "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые, понимая важность этой задачи, трудоустраивают наших ребят-военнослужащих и иногда даже парней с тяжелыми ранениями. Не просто трудоустраивают, но помогают им социализироваться", - отметил глава региона.
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Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым
Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым
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россия, александр бречалов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин
Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"

Бречалов: более 95% обращений участников СВО из Удмуртии отработаны положительно

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр Бречалов.
"В Удмуртии высокий уровень патриотизма, это видно по количеству тех, кто заключает контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. С фондом "Защитники Отечества" очень активно работаем. Это наши военнослужащие и члены их семей. 96 процентов обращений отработаны положительно", - сказал Бречалов на встрече с президентом.
Он также рассказал президенту об образовательной программе "СВОй резерв 18", разработанной регионом совместно с РАНХиГС.
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые, понимая важность этой задачи, трудоустраивают наших ребят-военнослужащих и иногда даже парней с тяжелыми ранениями. Не просто трудоустраивают, но помогают им социализироваться", - отметил глава региона.
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