https://ria.ru/20250721/brechalov-2030430798.html

Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"

Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.07.2025

Бречалов рассказал Путину о работе с фондом "Защитники Отечества"

Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:40:00+03:00

2025-07-21T15:40:00+03:00

2025-07-21T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

александр бречалов

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 95% обращений участников СВО и членов их семей из Удмуртии отработаны положительно, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Александр Бречалов. "В Удмуртии высокий уровень патриотизма, это видно по количеству тех, кто заключает контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. С фондом "Защитники Отечества" очень активно работаем. Это наши военнослужащие и члены их семей. 96 процентов обращений отработаны положительно", - сказал Бречалов на встрече с президентом. Он также рассказал президенту об образовательной программе "СВОй резерв 18", разработанной регионом совместно с РАНХиГС. "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые, понимая важность этой задачи, трудоустраивают наших ребят-военнослужащих и иногда даже парней с тяжелыми ранениями. Не просто трудоустраивают, но помогают им социализироваться", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20250721/brechalov-2030410111.html

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Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым Рабочая встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым 2025-07-21T15:40 true PT1M55S

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россия, александр бречалов, владимир путин