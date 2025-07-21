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Глава Удмуртии подарил Путину книгу о бойцах СВО - РИА Новости, 21.07.2025
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14:26 21.07.2025 (обновлено: 14:28 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/brechalov-2030410111.html
Глава Удмуртии подарил Путину книгу о бойцах СВО
Глава Удмуртии подарил Путину книгу о бойцах СВО - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Удмуртии подарил Путину книгу о бойцах СВО
Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил президенту России Владимиру Путину книгу "Герои Удмуртии СВО". РИА Новости, 21.07.2025
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россия
александр бречалов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил президенту России Владимиру Путину книгу "Герои Удмуртии СВО". "Наши мамы, жены попросили, мы выпустили первую книгу "Герои Удмуртии СВО". Там очерки о некоторых ребятах, которые погибли. Сделали ее в достаточно большом количестве – и в школы, и в библиотеки. На ее основании, соответственно, проводим уроки памяти. Это очень важно", - сказал Бречалов на встрече с президентом. Он также рассказал, как в регионе увековечивают память о бойцах. "Я постоянно общаюсь с матерями и женами наших погибших ребят. Мелочей здесь, конечно же, не бывает, от мемориальных табличек на школах, где учились ребята, до благоустройства кладбища, то есть это постоянная работа. Мы проводим очень важные военно-патриотические мероприятия в память и поддержку наших ребят и издаем различные книги", - добавил глава региона. Путин оценил подарок. "Хорошая книга", - сказал он.
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россия, александр бречалов, владимир путин, общество
Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Общество
Глава Удмуртии подарил Путину книгу о бойцах СВО

Бречалов подарил Путину книгу "Герои Удмуртии СВО"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил президенту России Владимиру Путину книгу "Герои Удмуртии СВО".
"Наши мамы, жены попросили, мы выпустили первую книгу "Герои Удмуртии СВО". Там очерки о некоторых ребятах, которые погибли. Сделали ее в достаточно большом количестве – и в школы, и в библиотеки. На ее основании, соответственно, проводим уроки памяти. Это очень важно", - сказал Бречалов на встрече с президентом.
Он также рассказал, как в регионе увековечивают память о бойцах.
"Я постоянно общаюсь с матерями и женами наших погибших ребят. Мелочей здесь, конечно же, не бывает, от мемориальных табличек на школах, где учились ребята, до благоустройства кладбища, то есть это постоянная работа. Мы проводим очень важные военно-патриотические мероприятия в память и поддержку наших ребят и издаем различные книги", - добавил глава региона.
Путин оценил подарок. "Хорошая книга", - сказал он.
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