https://ria.ru/20250721/bratsk-2030337664.html

Кобзев проверил в Братске строительство самой большой городской школы

Кобзев проверил в Братске строительство самой большой городской школы - РИА Новости, 21.07.2025

Кобзев проверил в Братске строительство самой большой городской школы

Самая большая школа в Братске строится на средства регионального и муниципального бюджетов, для увеличения темпа работ область дополнительно выделила 100... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:52:00+03:00

2025-07-21T06:52:00+03:00

2025-07-21T06:52:00+03:00

иркутская область

братск

иркутская область

вихоревка

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Самая большая школа в Братске строится на средства регионального и муниципального бюджетов, для увеличения темпа работ область дополнительно выделила 100 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава Приангарья находится в Братске и Братском районе с рабочим визитом, в ходе которого он ознакомился со строительством самой большой школы Братска, ее возводят в 26-м микрорайоне. Она рассчитана на 1275 мест. Общая стоимость работ составляет 4,3 миллиарда рублей. Средства выделены из регионального и местного бюджетов. На объекте полностью готов монолитный каркас всех семи блоков здания. Специалисты ведут кирпичную кладку стен, разработку грунта под ливневую и бытовую канализации, бетонирование и армирование подпорной стенки. В школе будут бассейн, актовый зал, спортивные площадки, на улице сделают спортивную зону. Согласно муниципальному контракту завершить строительство должны до 31 декабря 2027 года. "Эта школа будет самой большой и современной в Братске. Ее возводят в развивающемся районе, где идет строительство новых жилых домов. Работы идут с опережением графика. Принято решение в этом году выделить из областного бюджета дополнительные средства, это 100 миллионов рублей. Это позволит увеличить темп работ. Мы для себя поставили задачу, что 1 сентября 2028 года дети должны пойти в новую школу" - сказал Кобзев. Также глава региона проверил ход капитальных ремонтов средней школы № 101 в Вихоревке и школы № 6 имени А.В. Синицына города Братска. В школе №6 Братска в рамках капитального ремонта в деревянном здании 1975 года постройки меняют системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети, сети связи, ведут внутренние работы. На это выделено более 160 миллионов рублей. Еще свыше 13 миллионов рублей направлено на учебное оборудование, мебель и другое оснащение. Завершить капитальный ремонт планируется к началу ноября. Капитальный ремонт в трех зданиях школы №101 в Вихоревке начали в январе 2024 года. Здесь кроме систем электро- и водоснабжения меняют отопление, вентиляцию, тепловые сети, стены, потолки, полы, двери, окна, крыши, фасады. На эти цели направили более 165 миллионов рублей. Сейчас школа находится в высокой степени готовности. Обновляется фасад, идет внутренняя отделка, завершается поставка закупленного оборудования. Подрядчик обещает сдать школу в эксплуатацию к 1 сентября. Кроме этого в Вихоревке Кобзев побывал на площади Ленина, где идет благоустройство мемориального комплекса. Общественная территория победила по итогам Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в 2024 году, за нее проголосовали более 1,7 тысячи жителей. Голосование проходило в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 года включен в национальный проект "Инфраструктура для жизни". Уже выполнены демонтажные работы, идут установка бордюров и подготовительные работы для укладки плитки. Завершить благоустройство планируется к сентябрю 2025 года. Общая стоимость работ – более 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250707/irkutsk-2027728995.html

https://ria.ru/20250702/irkutsk-2026762001.html

братск

иркутская область

вихоревка

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братск, иркутская область, вихоревка, игорь кобзев