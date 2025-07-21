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Украинский БПЛА атаковал автобус в Горловке в ДНР
Украинский БПЛА атаковал автобус в Горловке в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
Украинский БПЛА атаковал автобус в Горловке в ДНР
Украинский беспилотник атаковал автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:31:00+03:00
2025-07-21T17:31:00+03:00
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горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - написал мэр в Telegram-канале.Информация о последствиях на данный момент не поступала.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Украинский БПЛА атаковал автобус в Горловке в ДНР
Украинский БПЛА ударил по автобусу в Горловке в ДНР