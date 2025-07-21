https://ria.ru/20250721/bpla-2030346774.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 82 дронами, сообщил губернатор

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 82 дронами, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 82 дронами, сообщил губернатор

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 82 беспилотниками 8 районов Белгородской области, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:04:00+03:00

2025-07-21T09:04:00+03:00

2025-07-21T09:04:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

губкинский

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 82 беспилотниками 8 районов Белгородской области, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 48 боеприпасов и 26 беспилотников сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 18 частных домовладениях, двух предприятиях, коммерческом и социальном объектах, административном здании, складе, объекте связи и 8 транспортных средствах. "В Краснояружском районе посёлки… подверглись 6 обстрелам с применением 31 боеприпаса и атакам 28 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 17 из которых подавлены. За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Новоалександровка атаковано дроном, в Белгородском районе по 9 населенным пунктам совершены атаки 10 беспилотников, в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. По Грайворонскому округу выпущено 10 боеприпасов и произведены атаки 8 беспилотников, над Губкинским и Яковлевским округами сбиты три БПЛА, уточнил губернатор. "В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное и Тогобиевка, хуторам Барвинок, Леоновка и Рябики выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 4 беспилотников, один из которых подавлен... В селе Тогобиевка в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030323724.html

белгородская область

белгородский район

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, губкинский, вячеслав гладков