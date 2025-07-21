ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 82 дронами, сообщил губернатор
Гладков: украинские военные за сутки атаковали 8 районов Белгородской области
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 82 беспилотниками 8 районов Белгородской области, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 48 боеприпасов и 26 беспилотников сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 18 частных домовладениях, двух предприятиях, коммерческом и социальном объектах, административном здании, складе, объекте связи и 8 транспортных средствах.
"В Краснояружском районе посёлки… подверглись 6 обстрелам с применением 31 боеприпаса и атакам 28 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 17 из которых подавлены. За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Новоалександровка атаковано дроном, в Белгородском районе по 9 населенным пунктам совершены атаки 10 беспилотников, в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. По Грайворонскому округу выпущено 10 боеприпасов и произведены атаки 8 беспилотников, над Губкинским и Яковлевским округами сбиты три БПЛА, уточнил губернатор.
"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное и Тогобиевка, хуторам Барвинок, Леоновка и Рябики выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 4 беспилотников, один из которых подавлен... В селе Тогобиевка в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.