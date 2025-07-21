США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании, пишут СМИ
США впервые за почти 20 лет разместили несколько ядерных бомб в Великобритании
F-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет, сообщило издание UK Defence Journal.
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"Множество источников указывают, что несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке", — говорится в материале.
Соединенные Штаты размещали ядерное оружие на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся последний известный его вывоз. Он был связан с сокращением вооружений в Европе.
Бомбы, предположительно, перевезли из Центра ядерного оружия Военно-воздушных сил США на авиабазе Киртланд в недавно построенное безопасное хранилище в Великобритании. Ни ВВС США, ни британские власти никак не прокомментировали предполагаемое развертывание вооружений.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В начале июня британское правительство опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призывала США выводить ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.