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Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2025
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17:39 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/bogomolov-2030464282.html
Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец"
Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2025
Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец"
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер и актер Константин Богомолов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:39:00+03:00
2025-07-21T17:39:00+03:00
россия
константин богомолов
дунья миятович
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер и актер Константин Богомолов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. Согласно данным на "Миротворце", Богомолов внесен в базу 20 июля из-за поддержки РФ и "пропаганды войны". Ранее в понедельник президент России Владимир Путин присвоил Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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россия, константин богомолов, дунья миятович, обсе
Россия, Константин Богомолов, Дунья Миятович, ОБСЕ
Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Режиссер Богомолов внесен в базу данных сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкКонстантин Богомолов
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Константин Богомолов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер и актер Константин Богомолов внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Согласно данным на "Миротворце", Богомолов внесен в базу 20 июля из-за поддержки РФ и "пропаганды войны".
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин присвоил Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"
5 июля, 03:07
 
РоссияКонстантин БогомоловДунья МиятовичОБСЕ
 
 
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