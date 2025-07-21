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Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств - РИА Новости, 21.07.2025
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:20:00+03:00
2025-07-21T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ", соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной", - говорится в документе.
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Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ