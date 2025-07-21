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Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств - РИА Новости, 21.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:20 21.07.2025 (обновлено: 16:29 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/bogomolov-2030438088.html
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств - РИА Новости, 21.07.2025
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель... РИА Новости, 21.07.2025
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культура
константин богомолов
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ", соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной", - говорится в документе.
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константин богомолов, общество, россия, москва, владимир путин
Культура, Константин Богомолов, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств

Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКонстантин Богомолов
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Константин Богомолов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ", соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной", - говорится в документе.
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КультураКонстантин БогомоловОбществоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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