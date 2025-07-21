https://ria.ru/20250721/birobidzhan-2030355217.html

Жительниц Биробиджана оштрафовали за нападение на сотрудницу ПВЗ

Жительниц Биробиджана оштрафовали за нападение на сотрудницу ПВЗ - РИА Новости, 21.07.2025

Жительниц Биробиджана оштрафовали за нападение на сотрудницу ПВЗ

Административные протоколы о мелком хулиганстве составили на двух местных жительниц, напавших на сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса в Биробиджане,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:50:00+03:00

2025-07-21T09:50:00+03:00

2025-07-21T09:50:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Административные протоколы о мелком хулиганстве составили на двух местных жительниц, напавших на сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса в Биробиджане, сообщает УМВД России по ЕАО. В местных Telegram-каналах было опубликовано видео, в котором две женщины в пункте выдачи заказов маркетплейса в Биробиджане берут со стола сканер для штрих-кода и замахиваются им на сотрудницу. Затем одна из посетительниц ударила сотрудницу руками, перевернула на неё стол, при этом другая женщина стала кричать, что так ей и надо. Ранее прокуратура сообщала, что хулиганкам грозит штраф. "В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), которые направлены на рассмотрение в мировой суд г. Биробиджана. По факту причинения вреда здоровью и порчи имущества заявлений от потерпевшей стороны не поступало", - говорится в сообщении. Установлено, что в помещении пункта выдачи заказов маркетплейса в ходе словесной перепалки между сотрудницей и посетительницами возник конфликт, в результате которого последние допустили нецензурную брань и агрессивное поведение, нарушив общественный порядок.

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происшествия, биробиджан, россия