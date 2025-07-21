Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030341874.html
После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.07.2025
После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:51:00+03:00
2025-07-21T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030341738_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_79197e97eace180d2bd43dc4c3dbd94a.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено. Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина. "Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.
https://ria.ru/20250721/opasnost-2030339766.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030341738_0:51:960:771_1920x0_80_0_0_e8c3a96276fd6e0d9d879f8b697664eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено.
Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина.
"Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 07:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала