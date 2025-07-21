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После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.07.2025

После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:51:00+03:00

2025-07-21T07:51:00+03:00

2025-07-21T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанёс удар по ГАЗели. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, транспортное средство повреждено. Гладков также добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина. "Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ. От детонации в доме повреждена кровля", - заключил он.

https://ria.ru/20250721/opasnost-2030339766.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины