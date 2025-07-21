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ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:34:00+03:00
2025-07-21T06:34:00+03:00
2025-07-21T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей собянин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", — говорится в сообщении.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву