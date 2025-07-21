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ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 21.07.2025 (обновлено: 13:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030326775.html
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:25:00+03:00
2025-07-21T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Всего за 21 июля, по данным мэра Москвы, сбиты семь дронов."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Всего за 21 июля, по данным мэра Москвы, сбиты семь дронов.
"ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей Собянин
 
 
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