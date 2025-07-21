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ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:25:00+03:00
2025-07-21T02:25:00+03:00
2025-07-21T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Всего за 21 июля, по данным мэра Москвы, сбиты семь дронов."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву