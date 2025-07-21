https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030326775.html

ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 21.07.2025

ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву

Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:25:00+03:00

2025-07-21T02:25:00+03:00

2025-07-21T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей собянин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Всего за 21 июля, по данным мэра Москвы, сбиты семь дронов."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030323724.html

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москва, безопасность, сергей собянин