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ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:01 21.07.2025 (обновлено: 12:00 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030319388.html
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России
ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
орловская область
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Двадцатого июля т.г. в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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безопасность, брянская область, орловская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Орловская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России

Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 43 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
«
"Двадцатого июля т.г. в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьОрловская областьМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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