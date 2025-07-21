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ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России
ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:01:00+03:00
2025-07-21T00:01:00+03:00
2025-07-21T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Двадцатого июля т.г. в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Орловская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России
Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 43 БПЛА ВСУ над регионами России