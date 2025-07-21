https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030319388.html

ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России

ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России - РИА Новости, 21.07.2025

ПВО вечером уничтожила 43 украинских беспилотника над регионами России

ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:01:00+03:00

2025-07-21T00:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ПВО вечером в воскресенье уничтожила еще 43 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Двадцатого июля т.г. в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250720/opasnost-2030316647.html

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безопасность, брянская область, орловская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)