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ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:58:00+03:00
2025-07-21T01:58:00+03:00
2025-07-21T01:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву