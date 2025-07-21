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ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/bespilotnik-2030325472.html
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:58:00+03:00
2025-07-21T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
Железнодорожный вокзал в поселке Каменоломни Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Ростовской области после падения БПЛА загорелась крыша вокзала
Вчера, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей Собянин
 
 
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