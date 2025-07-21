https://ria.ru/20250721/bespilotnik-2030325472.html

ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 21.07.2025

ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:58:00+03:00

2025-07-21T01:58:00+03:00

2025-07-21T01:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030323724.html

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безопасность, москва, сергей собянин